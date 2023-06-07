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Байден: США продолжат оказывать помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

Политика
Байден: США продолжат оказывать помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

Американская администрация намерена продолжить оказывать помощь Украине после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил президент США Джо Байден.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон пока не может сказать, кто ответственен в разрушении ГЭС. В настоящее время США оценивают имеющуюся информацию.

Ущерб для жителей Украины и регионов будет значительным, считает Кирби. Белый дом следит за последствиями подрыва дамбы Каховской ГЭС, которые привела в эвакуации тысяч мирных жителей, добавил координатор.

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