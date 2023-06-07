Тайваньский доброволец ВСУ рассказал, что его взвод дважды был уничтожен в зоне СВО

Воевавший на украинской стороне уроженец Тайваня заявил, что его взвод дважды был почти полностью уничтожен. Об опыте боевых действий в зоне российской специальной военной операции (СВО) он рассказал Taiwan News.
«Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая», — отметил мужчина.
Потери в его подразделении, включая раненых, составляли 50%. Убит был каждый пятый боец, признался доброволец. Мужчина добавил, что потратил 10 тыс. долларов из личных сбережений. Большая часть этой суммы ушла на тактическое снаряжение и личные аксессуары.
Мужчина отметил, что состоял в Интернациональном легионе украинской территориальной обороны и вернулся домой в конце мая. Тайванец своим рассказом хотел помочь общественности понять ситуацию на Украине и «дважды подумать» перед принятием решения, говорится в публикации.