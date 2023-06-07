Тайваньский доброволец ВСУ рассказал, что его взвод дважды был уничтожен в зоне СВО

Потери в его подразделении, включая раненых, составляли 50%. Убит был каждый пятый боец, признался доброволец. Мужчина добавил, что потратил 10 тыс. долларов из личных сбережений. Большая часть этой суммы ушла на тактическое снаряжение и личные аксессуары.