Небензя: Россия заинтересована в проведении расследования по подрыву Каховской ГЭС

В настоящее время власти фиксируют начало кампании по дезинформации из-за произошедшего в ночь на 6 июня. Дипломат подчеркнул, что ООН нельзя допустить ошибки в расследовании, как это было сделано в случае с Бучей и газопроводами «Северные потоки».