Москва заинтересована в проведении расследования по поводу разрушения Каховской гидроэлектростанции. Информацию об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
В настоящее время власти фиксируют начало кампании по дезинформации из-за произошедшего в ночь на 6 июня. Дипломат подчеркнул, что ООН нельзя допустить ошибки в расследовании, как это было сделано в случае с Бучей и газопроводами «Северные потоки».
Россия недоумевает, почему секретариат ООН пытается откреститься от осуждения преступлений киевского режима. Украина совершила немыслимое злодеяние, когда подорвала дамбу Каховской ГЭС, заявил Небензя.