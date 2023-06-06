Депутат Картаполов: СМС-оповещения о мобилизации не приравняют к повесткам

Депутат успокоил, что СМС-оповещение будет говорить лишь о том, что сама повестка сформирована. С ней гражданина пригласят ознакомиться на сервисе «Госуслуги». Картаполов уточнил, что если такого оповещения не приходило, то наказания за неполучение повестки не последует.