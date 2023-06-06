Депутат Картаполов: СМС-оповещения о мобилизации не приравняют к повесткам

Оповещения о мобилизации, отправляемые по СМС, не будут приравнены к повесткам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РБК.
Депутат успокоил, что СМС-оповещение будет говорить лишь о том, что сама повестка сформирована. С ней гражданина пригласят ознакомиться на сервисе «Госуслуги». Картаполов уточнил, что если такого оповещения не приходило, то наказания за неполучение повестки не последует.
Также Картаполов поднял важный вопрос о защите повестки и ее формате. Необходимо сделать так, чтобы человек понимал, получил он настоящую СМС от военкомата, либо фейковую, подчеркнул он.