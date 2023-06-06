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Алексеенко: вода начала стремительно прибывать в Голую Пристань

Происшествия
Алексеенко: вода начала стремительно прибывать в Голую Пристань

Положение дел с затоплением в Голой Пристани Херсонской области к концу дня резко обострилось, вода стремительно пребывает. Об этом написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация в населенном пункте начала приобретать опасный характер. В данный момент уровень воды значительно увеличивается. Проводятся мероприятия по вывозу людей из района затопления.

«Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — сказал он.

Политик подчеркнул, что спасатели вынуждены эвакуировать жителей под огнем украинских боевиков. Силы противника наносят беспорядочные удары по жилым кварталам.

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