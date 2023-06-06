Жители Херсонской области пожаловались на отсутствие эвакуации со стороны властей

Жители части Херсонской области, подконтрольной Киеву, пожаловались, что местные власти просто их бросили. Об этом пишет «Московский комсомолец».
После того как произошло разрушение Каховской ГЭС, российские власти организовали эвакуацию мирного населения из районов, подвергшихся подтоплению. В это же время жителям правого берега пришлось спасаться своими силами – после затопление большей части территорий за ними никто не пришел.
Киевский власти не смогли в оперативные сроки наладить централизованную эвакуацию населения. Волонтерам за весь день удалось вывезти только 114 человек, остальных бросили на произвол судьбы.