Мэр Новой Каховки Леонтьев отметил снижение уровня воды в городе на несколько сантиметров

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о постепенном спаде уровня воды в городе. Он подчеркивает, что ситуация находится под контролем.
Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. Максимальный подъем воды может достигнуть 12 метров. Ситуация становится сложнее, так как дамба продолжает размываться. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
6 июня Леонтьев заявил о повреждении Каховской ГЭС в результате обстрела, совершенного с территории Украины. Он назвал происшествие терактом.