Мэр Новой Каховки Леонтьев отметил снижение уровня воды в городе на несколько сантиметров

Уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. Максимальный подъем воды может достигнуть 12 метров. Ситуация становится сложнее, так как дамба продолжает размываться. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).