Зеленский: страны Запада обещают Украине «мощное» количество истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил о ожидании «значительного» количества истребителей F-16 от некоторых западных стран. Он отметил, что в настоящее время Украина не располагает необходимой инфраструктурой для размещения этих самолетов.
Однако пока нет смысла приступать к подготовке инфраструктуры, поскольку еще нет соглашения о предоставлении Украине соответствующих истребителей. Зеленский отметил, что состоялась «очень важная встреча» в Молдавии, где в ходе закрытых переговоров несколько стран подтвердили свою готовность передать Украине истребители F-16. Президент сообщил о некоторых европейских партнерах, которые выразили понимание относительно количества этих самолетов.
Согласно информации, опубликованной газетой Politico со ссылкой на источник в Пентагоне, министерство обороны США не против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. Однако окончательное решение о передаче этих самолетов еще не принято. Украина выразила надежду на получение до 50 истребителей F-16 от западных партнеров.