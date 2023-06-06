Зеленский: страны Запада обещают Украине «мощное» количество истребителей F-16

Однако пока нет смысла приступать к подготовке инфраструктуры, поскольку еще нет соглашения о предоставлении Украине соответствующих истребителей. Зеленский отметил, что состоялась «очень важная встреча» в Молдавии, где в ходе закрытых переговоров несколько стран подтвердили свою готовность передать Украине истребители F-16. Президент сообщил о некоторых европейских партнерах, которые выразили понимание относительно количества этих самолетов.