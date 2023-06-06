«Будем уничтожать все, что имеет загнутое дуло»: Пригожина рассмешили кадры Минобороны с уничтожением сельхозтехники

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с иронией прокомментировал видеозапись Минобороны России с уничтожением якобы танков ВСУ «Леопард». Его заявление опубликовал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».
Министерство обороны РФ сегодня распространило видео с «впечатляющей работой птуристов», напомнил Пригожин. По его словам, на записи отчетливо видно, как танки германского производства «Леопард» передвигаются на встречу друг к другу «в странном тактическом маневре».
«Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим птуристам разглядеть в них вражескую технику», – с иронией похвалил военных основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин отметил возмутительное поведение украинских военных, которые научились маскировать танки под комбайны. Глава «оркестра» поблагодарил «птуристов» за «прекрасную работу».
«Особо возмущает поведение укропов. Эти подонки научились маскировать танки под комбайны, а танкистов под комбайнеров. Спасибо, ребята, за вашу прекрасную работу. Мы будем уничтожать все, что имеет загнутое дуло. Спасибо!» – заключил Евгений Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал данные министерства обороны об остановке украинского контрнаступления. Судя по заявлениям МО РФ и генерала Игоря Конашенкова, как минимум уже давно разгромлены все европейские армии, отметил Пригожин.