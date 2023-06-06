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Яна Поплавская назвала Марию Максакову «чудовищем» после слов о Романе Костомарове

Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала Марию Максакову «чудовищем» после слов о Романе Костомарове

Актриса и телеведущая Яна Поплавская назвала «чудовищем» оперную певицу Марию Максакову✱ (признана в РФ иноагентом) после слов, которые знаменитость сказала о фигуристе Романе Костомарове.

«Подчас невозможно предположить, что человек, выросший в культурном, прекрасном уважаемом окружении, вырос и превратился в чудовище», — написала Поплавская в Telegram-канале.

Она рассказала, что за плечами человека всегда стоит ангел и бес и ей понятно, кто победил в битве за Максакову. По словам актрисы, у певицы не осталось ничего человеческого после высмеивания фигуриста, пережившего несколько ампутаций.

Поплавская считает, что артистке нельзя отдавать детей. Более того, она призвала не впускать певицу в Россию и вовсе забыть о ней.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#поплавская #максакова #костомаров