Яна Поплавская назвала Марию Максакову «чудовищем» после слов о Романе Костомарове

Актриса и телеведущая Яна Поплавская назвала «чудовищем» оперную певицу Марию Максакову✱ (признана в РФ иноагентом) после слов, которые знаменитость сказала о фигуристе Романе Костомарове.
«Подчас невозможно предположить, что человек, выросший в культурном, прекрасном уважаемом окружении, вырос и превратился в чудовище», — написала Поплавская в Telegram-канале.
Она рассказала, что за плечами человека всегда стоит ангел и бес и ей понятно, кто победил в битве за Максакову. По словам актрисы, у певицы не осталось ничего человеческого после высмеивания фигуриста, пережившего несколько ампутаций.
Поплавская считает, что артистке нельзя отдавать детей. Более того, она призвала не впускать певицу в Россию и вовсе забыть о ней.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами