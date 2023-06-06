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Премьер Белоруссии Головченко намерен встретиться с Мишустиным в Сочи

Политика
Премьер Белоруссии Головченко намерен встретиться с Мишустиным в Сочи

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал встречу с российским коллегой Михаилом Мишустиным в рамках советов глав правительств ЕАЭС и СНГ. Об этом сообщила пресс-служба белорусского кабмина.

Видеофрагмент анонса Головченко гласит, что в ходе визита в Сочи 7-9 июня министр намерен провести двусторонние встречи с главами правительств других стран.

«Подробнее рассмотрим подготовку к встрече с делегацией Российской Федерации — нашего самого близкого друга, союзника и стратегического партнера», — сказал премьер.

Головченко добавил, что планируется обсудить выполнение договоренностей, достигнутых на саммите ЕАЭС в мае, а также проблему промышленной кооперации.

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