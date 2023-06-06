МИД Белоруссии заявил о неизменной активности Минска в СБ ООН

Минск не снизит свою активность в ООН, несмотря на то, что его не избрали непостоянным членом Совбеза Организации. Об этом заявили в МИД Белоруссии.
Во вторник, 6 июня, прошло голосование по избранию непостоянных членов СБ ООН. Белоруссия соперничала со Словенией. Однако за последнюю отдали больше голосов.
«Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в Организации. Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Дипломат также пообещал продолжать продвигать внешнеполитические инициативы Минска, которые давно и широко известны в Организации. Соответствующий видеокомментарий Глаза опубликован в соцсетях.