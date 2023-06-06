«Мы уже почти год стараемся донести всем наше горе»: жители приграничного Шебекино молят Пригожина о помощи

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает получать письма с просьбами о помощи от жителей Белгородской области. Текст писем публикует пресс-служба компании «Конкорд».
В своих обращениях жители приграничного региона отмечают, что Белгородская область всегда старалась помочь участникам специальной военной операции на Украине, причем как морально, так и материально. В частности горожане отправляли бойцам гуманитарную помощь, однако сейчас помощь нужна самим белгородцам.
«Мы уже год всем стараемся донести наше горе, чтобы нам помогли, но никто не обращал на это внимание. А теперь вот! Город в 42 тысячи человек пришлось эвакуировать», — говорится в тексте одного из писем.
Жители Белгородской области обращаются к Евгению Пригожину и ЧВК «Вагнер» с призывом защитить регион. По их словам, они не хотят быть брошенными на произвол судьбы.