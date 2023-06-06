«Мы уже почти год стараемся донести всем наше горе»: жители приграничного Шебекино молят Пригожина о помощи

В своих обращениях жители приграничного региона отмечают, что Белгородская область всегда старалась помочь участникам специальной военной операции на Украине, причем как морально, так и материально. В частности горожане отправляли бойцам гуманитарную помощь, однако сейчас помощь нужна самим белгородцам.