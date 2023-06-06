Украинка Свитолина и белоруска Соболенко отказались от рукопожатия на «Ролан Гаррос»

Украинка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко воздержались от рукопожатия после завершения матча на Открытом чемпионате Франции по теннису. Спортсменки встретились в рамках 1/4 финала соревнований.
Соболенко обыграла Свитолину на турнире «Ролан Гаррос». Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу белоруски.
После встречи белоруска подошла к сетке, чтобы пожать руку украинке. Однако Свитолина прошла мимо коллеги.
Таким образом, вторая ракетка мира пробилась в полуфинал турнира Большого шлема. За выход в финал соревнований она поборется с чешкой Катериной Муховой.