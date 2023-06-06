Путин поручил выделить дополнительную поддержку аграриям из новых регионов РФ до 1 июля

Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно поддержать представителей сельскохозяйственной отрасли из новых регионов страны, включая компенсацию ущерба в случае чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.
Такая мера необходима для роста объемов производства, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с учетом особенностей ведения данной деятельности в этих регионах, говорится в документе.
Представители российского правительства должны выполнить данное поручение президента до 1 июля текущего года.