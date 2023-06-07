«Гигант на бумаге». Как Хрущев сорвал производство в СССР «супер-оружия»

Несмотря на огромную сухопутную границу, Россия также является одной из сильнейших морских держав мира. При этом во многом нынешние успехи ВМФ РФ стали заслугой долгой, кропотливой работы советских инженеров и конструкторов.
Одним из наиболее амбициозных проектов технической школы СССР считают постройку авианосца на основе передового опыта британских и американских коллег. План разработал старший техник-лейтенант Костромитинов. Хотя чертежи так и остались на бумаге, а грифы секретности давно сняты, детальные биографические данные о его создателе невозможно найти. Даже имя и отчество Костромитинова остаются покрытыми тайной.
Согласно оценке специалистов, чертеж авианосца был в значительной степени основан на свернутом в 1940 году проекте 71. Однако новый корабль превосходил предшественников: его полное водоизмещение составляло 51 200 тонн, а расчетная максимальная скорость – 32 узла. Во многом проект был вдохновлен немецким аналогом «Графом Цеппелином».
Будущий авианосец должен был быть оснащен восемью спаренными казематными установками. В каждой из них могло находиться по 16 152-мм орудий. Такая планировка корабля была крайне редким явлением среди предвоенных авианосцев. В 1930-е годы конструкторы перестали устанавливать казематы из-за того, что задачи данного типа кораблей изменились.
В то же время авианосец Костромитинова планировали вооружить установками калибра 100 мм. Благодаря колоссальному размеру он вмещал в себя ангар, где могла разместиться авиагруппа, включающая в себя 66 истребителей и 40 бомбардировщиков-торпедоносцев.
Длина полетной палубы составляла 300 метров, а ширина достигала 35 метров. Запасы топлива на авианосце позволяли авиагруппе выполнять задачи продолжительное время (22 вылета на каждый истребитель и пять на каждый бомбардировщик).
Впрочем, данный проект так и не был воплощен в жизнь из-за нежелания генерального секретаря Никиты Хрущева, который имел собственные взгляды на развитие флота. Вместо него был разработан и реализован класс кораблей «Проект 85».
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