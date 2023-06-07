«Гигант на бумаге». Как Хрущев сорвал производство в СССР «супер-оружия»

Одним из наиболее амбициозных проектов технической школы СССР считают постройку авианосца на основе передового опыта британских и американских коллег. План разработал старший техник-лейтенант Костромитинов. Хотя чертежи так и остались на бумаге, а грифы секретности давно сняты, детальные биографические данные о его создателе невозможно найти. Даже имя и отчество Костромитинова остаются покрытыми тайной.