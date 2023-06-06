Чешская компания VOP CZ модернизирует партию украинских танков Т-64

Чешская фирма VOP CZ, которая занимается производством и обслуживанием бронетехники, модернизирует украинские танки Т-64, сообщил директор фирмы Марк Шпок.
По его словам, боевые машины долгие годы находились на хранении, поэтому теперь нуждаются в капитальном ремонте. Однако Шпок не стал озвучивать число танков, которых придется отремонтировать, «из-за соображений безопасности».
«Танки будут снабжены приборами оптического наблюдения, современными средствами связи и так далее», — добавил директор.
«Укроборонпром» и VOP CZ заключили соглашение по сотрудничеству в этом году. В договоре указано, что компания будет производить технику, увеличит объем производства снарядов и начнет развивать сервисные хабы.