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Чешская компания VOP CZ модернизирует партию украинских танков Т-64

Армия
Чешская компания VOP CZ модернизирует партию украинских танков Т-64

Чешская фирма VOP CZ, которая занимается производством и обслуживанием бронетехники, модернизирует украинские танки Т-64, сообщил директор фирмы Марк Шпок.

По его словам, боевые машины долгие годы находились на хранении, поэтому теперь нуждаются в капитальном ремонте. Однако Шпок не стал озвучивать число танков, которых придется отремонтировать, «из-за соображений безопасности».

«Танки будут снабжены приборами оптического наблюдения, современными средствами связи и так далее», — добавил директор.

«Укроборонпром» и VOP CZ заключили соглашение по сотрудничеству в этом году. В договоре указано, что компания будет производить технику, увеличит объем производства снарядов и начнет развивать сервисные хабы.

#т-64 #чехия #Украина