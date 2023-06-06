Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о неутешительной ситуации на Артемовском направлении

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложной ситуации на Артемовском направлении в беседе с военкором Telegram-канала «Сигнал».
Происходящее сейчас под Артемовском приведет к серьезным тактическим поражениям через две недели, однако Минобороны РФ старается «сохранить лицо», считает Пригожин.
«Главная задача министерства обороны сегодня — это в Telegram-каналах и в СМИ играть в красивую историю, сохранять свое лицо, а в телевизоре говорить, что мы наступаем. На самом деле то, что происходит сейчас в Артемовске, это приведет через две недели к серьезным тактическим поражениям [стилистика автора изменена]», — приводит заявление главы «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее создатель ЧВК «Вагнер» допустил, что после ухода подразделений «оркестра» российская армия могла утратить контроль над рядом позиций в Артемовске.