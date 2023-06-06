«Сидит в головах». Попытка Санду «вытравить» русский язык ведет Молдавию к расколу

Тем не менее глава совета убежден, что в Молдавии есть будущее для русского языка. По его словам, русскоязычная молодежь, в том числе та, которая учится в молдавских школах, не пренебрегает общением на двух языках. Петрович охарактеризовал это главным признаком цивилизованности общества и его развития.