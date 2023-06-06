«Сидит в головах». Попытка Санду «вытравить» русский язык ведет Молдавию к расколу

Решение Молдавии отменить статус русского языка как средства межнационального общения идет вразрез с европейскими стандартами. Об этом в интервью аналитическому порталу RuBaltic.Ru заявил глава молдавского координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
Председатель организации напомнил про многочисленные случаи, когда молдавские политики, в том числе представители коренного населения, не могли подобрать на родном — молдавском или румынском языках — аналог какой-либо фразы или выражения.
«И тогда они говорят: "Cum spune rusii" ("Как говорят русские") и продолжают фразу на русском языке. То есть настолько глубоко "великий и могучий" сидит в головах наших соотечественников, наших граждан, что вытравить его какими-то запретами на сегодняшний день невозможно», — объяснил Петрович.
Собеседник издания также перечислил «избитые примеры» стран, где есть несколько государственных языков, к примеру, в Швейцарии или Канаде. А в Приднестровье и вовсе органично сосуществуют молдавский, русский и украинский, но президент Молдавии Майя Санду и ее правительство решили отобрать у русского статус не просто государственного, а межнационального способа общения, возмутился Петрович.
«Решение Конституционного суда о признании устаревшим закона "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" от 1989 года <...> внесло еще большую сумятицу в законодательные акты нашей страны и привело к еще большему расколу в обществе, которое и без того сильно неоднородное», — констатировал эксперт.
Тем не менее глава совета убежден, что в Молдавии есть будущее для русского языка. По его словам, русскоязычная молодежь, в том числе та, которая учится в молдавских школах, не пренебрегает общением на двух языках. Петрович охарактеризовал это главным признаком цивилизованности общества и его развития.
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