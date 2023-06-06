Мишустин назвал объем инвестиций в развитие Северного морского пути

В развитие Северного морского пути будет вложено около 2 трлн рублей в ближайшие 13 лет, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе профильной стратегической сессии.
При этом 600 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета. План развития Севморпути разрабатывался по поручению президента и был утвержден в августе 2022 года.
Он включает в себя строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса, создание группировки орбитальных спутников, а также всей необходимой инфраструктуры: терминалов, портов и аварийно-спасательных центров.