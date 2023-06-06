Финляндия сообщила о планах депортировать из страны девять сотрудников посольства РФ

Согласно опубликованным данным, всего Финляндия намерена выслать с территории страны девять граждан России. Это решение финский лидер Саули Ниинисте и Комитет по внешнеполитическому курсу приняли из-за того, что действия россиян якобы идут вразрез с Венской конвенцией.