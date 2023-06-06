Финляндия сообщила о планах депортировать из страны девять сотрудников посольства РФ

Хельсинки принял решение депортировать из страны работников российского дипломатического учреждения. Такие сведения обнародовал финский Государственный совет.
Согласно опубликованным данным, всего Финляндия намерена выслать с территории страны девять граждан России. Это решение финский лидер Саули Ниинисте и Комитет по внешнеполитическому курсу приняли из-за того, что действия россиян якобы идут вразрез с Венской конвенцией.
«Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве и выполнявших разведывательные функции», – говорится в заявление.
Соответствующей информацией Госсовет Финляндии поделился 6 июня на странице в Twitter.