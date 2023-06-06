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Минпромторг по поручению Путина нарастит выпуск оборонной продукции за счет «бережливого производства»

Экономика
Минпромторг по поручению Путина нарастит выпуск оборонной продукции за счет «бережливого производства»

Президент РФ Владимир Путин дал Минпромторгу поручение об увеличении производства продукции на оборонных заводах страны с помощью «бережливого производства».

Во время своего мартовского выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин высоко оценил такую промышленность компаний ОПК. За ее счет страна сможет в более скором темпе нарастить выпуск необходимых товаров.

Российский лидер также добавил, что подобным подходом пользуются такие крупные предприятия, как Росатом, КамАЗ, ГАЗ и другие.

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