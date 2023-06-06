Минпромторг по поручению Путина нарастит выпуск оборонной продукции за счет «бережливого производства»

Президент РФ Владимир Путин дал Минпромторгу поручение об увеличении производства продукции на оборонных заводах страны с помощью «бережливого производства».
Во время своего мартовского выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин высоко оценил такую промышленность компаний ОПК. За ее счет страна сможет в более скором темпе нарастить выпуск необходимых товаров.
Российский лидер также добавил, что подобным подходом пользуются такие крупные предприятия, как Росатом, КамАЗ, ГАЗ и другие.