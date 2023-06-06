Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН на фоне разрушения Каховской ГЭС

Официальная Москва созовет заседание Совета Безопасности ООН на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление 6 июня сделал представитель российского государства при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
Известно, что СК РФ уже возбудил дело по статье о теракте после повреждения ГЭС. По версии следствия, гидроэлектростанция разрушилась в результате действий ВСУ.
По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, ответственность за случившееся лежит якобы на российской стороне. Однако Кремль отверг все обвинения.