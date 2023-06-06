«Вымысел или чей-то неумелый пиар»: Пригожин развеял слухи о попытке представителя ЧВК «Вагнер» баллотироваться в губернаторы Воронежской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на слухи о том, что некий представитель «оркестра» намерен баллотироваться на пост губернатора Воронежской области. Ранее соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
Пригожин опроверг полученную информацию, отметив, что он и кто-либо из «музыкантов» не заинтересованы в выборах. По его словам, ЧВК «Вагнер» не имеет к этому процессу совершенно никакого отношения.
«Поэтому то, что рассказывают в СМИ на сегодняшний день, это в чистом виде вымысел или чей-то неумелый пиар», — высказался о ситуации создатель «оркестра» в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял о существовании единой медийной площадки, которая публикует его комментарии. Остальные каналы и страницы в социальных сетях, которые утверждают о наличии у него политических амбиций, являются фейковыми, пояснил Пригожин.