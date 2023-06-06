Российский ВВП может достичь целевых показателей в 2023 году

Российский ВВП в апреле 2023 года вырос на 3,3% в годовом выражении, хотя месяцем ранее произошло падение показателя на 0,7%, а в январе-апреле текущего года сокращение замедлилось на 0,6%. Годовой прогноз Минэкономразвития РФ при этом содержит значение в 1,2%, сообщает «Коммерсантъ».
При этом российский Центробанк опросил аналитиков, которые улучшили свои прогнозы роста ВВП страны на 2023 год с -0,1% до +0,8%. В Банке России также изменили прогноз до +0,5–2,5%.
Это значит, что темп роста экономики России в долгосрочной перспективе составит 1,5%, в это равняется потенциалу российского ВВП.