Российский ВВП может достичь целевых показателей в 2023 году

Российский ВВП в апреле 2023 года вырос на 3,3% в годовом выражении, хотя месяцем ранее произошло падение показателя на 0,7%, а в январе-апреле текущего года сокращение замедлилось на 0,6%. Годовой прогноз Минэкономразвития РФ при этом содержит значение в 1,2%, сообщает «Коммерсантъ».