Журналисты NYT возложили вину за полумиллионный митинг в Варшаве на Байдена

США оказывают значительное влияние на Польшу, называя республику «великим союзником», поэтому недавняя антиправительственная акция протеста в Варшаве произошла в том числе и по вине американского президента Джозефа Байдена, пишут обозреватели газеты The New York Times (NYT).
Как рассуждают авторы материла, польское правительство, возглавляемое ультраправой партией «Право и справедливость» (PiS) с 2015 года, взяло под контроль ключевые государственные структуры — средства массовой информации и судебную систему, независимость которых после прихода PiS стала ограниченной.
«Для нейтрализации оппонентов допускаются почти все политические уловки: прослушки, очернение и даже откровенная ложь. <...> В своем стремлении обеспечить себе третий срок партия "Право и справедливость" ничего не оставляет на волю случая», — считают авторы статьи.
Кроме того, в преддверии осенних парламентских выборов правящая партия изменила избирательный процесс в свою пользу. Президент Анджей Дуда подписал закон об «устранении российского влияния» в стране, который фактически стал инструментом для борьбы с политическими оппонентами посредством обвинений в связях с Россией.
Однако, как отмечает NYT, оппозиция была «главной мишенью» для правительства и сторонников действующей власти на протяжении восьми лет. К примеру, чиновники убеждены, что лидер оппозиционного движения Дональд Туск якобы спланировал авиакатастрофу, в результате которой в 2010 году в Смоленской области погиб польский президент Лех Качиньский.
Тем временем поддержку правящей партии обеспечивает ее «отполированный» международный имидж как «верного друга» Украины, обратили внимание обозреватели. Впрочем, «великий союзник» в лице США, по всей видимости, должен был оказать больше содействия в этом вопросе.
«Если бы Байден, который совершил два визита в Польшу в прошлом году, высказался против действий правительства внутри страны, это стало бы мощным сигналом для партийных лидеров», — уверены обозреватели.
На этом фоне авторы статьи предположили, что Вашингтон также мог бы предоставить Варшаве финансовую помощь. По их мнению, этот жест показал бы польским нелибералам, что те не могут действовать так, как им заблагорассудится.
В воскресенье, 4 июля, полмиллиона человек вышли на улицы Варшавы выразить недовольство политикой правящей партии. Организатором акции выступил бывший премьер Туск. Одним из поводов стали поправки в недавно принятый закон об «устранении российского влияния». Граждане скандировали антиправительственные лозунги и угрожали властям трибуналом.
Российский политолог Владимир Корнилов считает, что в нынешней ситуации «агентом Кремля» в Польше может стать каждый. Как польские элиты используют один и тот же инструмент — русофобию — в противоположных целях и грозит ли республике гражданская война — читайте в материале «Политики Сегодня».