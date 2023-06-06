Politico: ЕС может столкнуться с проблемами на фоне популярности пророссийских политиков

Европа рискует столкнуться с новыми проблемами на фоне популярности политиков, придерживающихся российских взглядов. Об этом пишет издание Politico.
Стало известно о высоких рейтингах лидера правонационалистической Австрийской партии свободы Герберта Кикля. Политик имеет серьезные шансы стать следующим президентом страны, сообщают журналисты.
Похожая ситуация наблюдается и в Словакии, где пророссийские силы заручились мощной поддержкой населения. Европейские официальные лица уже поднимают вопрос, что их победа даст Москве мощный рычаг давления на Украину.
«Это создаст серьезные проблемы для Европейского Союза, который уже пытается справиться с Венгрией, где премьер-министр-националист Виктор Орбан систематически берет под свой контроль все основные рычаги власти», — резюмировали обозреватели Politico.
Ранее в Европарламенте призвали ЕС пересмотреть размеры дотаций Сербии. Причиной стала ее поддержка России на фоне украинского конфликта.