WSJ: решение Саудовской Аравии о дополнительном сокращении нефтедобычи недальновидно

Соответствующий план усилит позицию нефтяных конкурентов страны и заведет ближневосточное государство в тупик. Особенно на фоне того, что Эр-Рияд не договорился с другими членами ОПЕК+ о присоединении к инициативе по дополнительному сокращению нефтедобычи.