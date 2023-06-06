WSJ: решение Саудовской Аравии о дополнительном сокращении нефтедобычи недальновидно

Решение властей Саудовской Аравии о дополнительном сокращении добычи нефти на 10% (1 млн баррелей) является недальновидным, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Соответствующий план усилит позицию нефтяных конкурентов страны и заведет ближневосточное государство в тупик. Особенно на фоне того, что Эр-Рияд не договорился с другими членами ОПЕК+ о присоединении к инициативе по дополнительному сокращению нефтедобычи.
Решение Саудовской Аравии было связано с намерением поддержать биржевую стоимость на наиболее приемлемом для государства уровне, но сейчас котировки нефти и так не демонстрируют стремительного роста.