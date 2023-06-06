Инструмент против РФ: Запад неслучайно дает украинцам ложную надежду

Западные страны дают Украине ложную надежду на победу в конфликте, чтобы достичь своих целей. Такой вывод сделал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik.
«Она [ложная надежда — прим. ред.] поддерживается встречами в верхах, заявлениями, решениями законодательной и исполнительной власти различных государств. Есть финансовая помощь, поставки оружия. Все прозрачно», — констатировал эксперт.
Таким образом, считает Перлин, коллективный Запад пытается подтолкнуть «радикальную часть украинских элит» к тому, чтобы она активнее направляла рядовых граждан на фронт. Одна из главных целей этой кампании заключается в желании ослабить Россию, хотя есть и другие причины, добавил эксперт.
«Ложь еще и в том, что цель Евросоюза, США и Великобритании – это защита Украины, ее победа. Не эта цель. Украина — инструмент. У Запада совершенно иные цели, лежащие в том числе в экономической плоскости», — резюмировал Перлин.
Ранее журналисты турецкого издания dikGAZETE заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен перестать обманывать собственных граждан — руководство Североатлантического альянса ясно дало понять, что не примет Киев в свой состав, чтобы не провоцировать Россию.