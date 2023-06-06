Инструмент против РФ: Запад неслучайно дает украинцам ложную надежду

Таким образом, считает Перлин, коллективный Запад пытается подтолкнуть «радикальную часть украинских элит» к тому, чтобы она активнее направляла рядовых граждан на фронт. Одна из главных целей этой кампании заключается в желании ослабить Россию, хотя есть и другие причины, добавил эксперт.