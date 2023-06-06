Экономист Хазин: хитрый маневр Путина способен лишить Европу и Украину поддержки США

Всего один хитрый маневр, который провернул российский лидер Владимир Путин, способен «изгнать» американскую власть с европейского континента и Украины. О том, что такого неординарного сделал политик, рассказал экономист Михаил Хазин.
Эксперт в ходе общения с ведущими «Говорит Москва» отметил, что Белый дом оказался в довольно незавидном положении. Ему приходится выбирать — продолжить оказывать помощь европейским союзникам или же бросить все свои силы на борьбу с Пекином. Одновременно делать и то, и другое у Вашингтона не выйдет.
Однако, по мнению Хазина, если американская власть все же решит пойти против Китая, то ей придется уйти из Европы и оставить киевский режим сражаться с Москвой один на один. Тогда намерения Путина сделать из КНР основного оппонента Белого дома принесут свои плоды.
«Если этот сценарий получится, то становится понятен гениальный политический маневр Путина, окончательно завершенный этим летом. Но я не настаиваю, что в США принято решение», — заявил политолог.
Ранее сообщалось, что Европа взяла курс на противостояние с Москвой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.