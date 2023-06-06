Экономист Хазин: хитрый маневр Путина способен лишить Европу и Украину поддержки США

Эксперт в ходе общения с ведущими «Говорит Москва» отметил, что Белый дом оказался в довольно незавидном положении. Ему приходится выбирать — продолжить оказывать помощь европейским союзникам или же бросить все свои силы на борьбу с Пекином. Одновременно делать и то, и другое у Вашингтона не выйдет.