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Зеленский опубликовал снимок экстренного заседания по Каховской ГЭС с Залужным

Политика
Зеленский опубликовал снимок экстренного заседания по Каховской ГЭС с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО по ситуации на Каховской гидроэлектростанции. Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.

Согласно фотографии, на совещании также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Около месяца назад он получил серьезную черепно-мозговую травму, а потому не появлялся на публике долгое время.

Также в Сети заметили, что на заседании не было руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова. В начале июня распространялись слухи о его гибели, однако киевский режим заверяет, что данная информация не соответствует действительности.

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