Зеленский опубликовал снимок экстренного заседания по Каховской ГЭС с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО по ситуации на Каховской гидроэлектростанции. Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.
Согласно фотографии, на совещании также присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Около месяца назад он получил серьезную черепно-мозговую травму, а потому не появлялся на публике долгое время.
Также в Сети заметили, что на заседании не было руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова. В начале июня распространялись слухи о его гибели, однако киевский режим заверяет, что данная информация не соответствует действительности.