Пожилому немцу пришлось стать наркоторговцем из-за маленькой пенсии

Так, в городе Аурих на севере Германии недавно прошел суд над пожилым мужчиной, обвиненным в распространении наркотиков. Пенсионер 35 лет служил капитаном на морском судне, однако размер его пенсии составил всего 800 евро в месяц. Для повышения своего благосостояния мужчина начал торговать наркотиками.