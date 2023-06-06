Пожилому немцу пришлось стать наркоторговцем из-за маленькой пенсии

Немецкий 82-летний пенсионер был вынужден продавать наркотики из-за недостаточного для жизни размера пенсии. Об этом сообщает ряд СМИ.
Так, в городе Аурих на севере Германии недавно прошел суд над пожилым мужчиной, обвиненным в распространении наркотиков. Пенсионер 35 лет служил капитаном на морском судне, однако размер его пенсии составил всего 800 евро в месяц. Для повышения своего благосостояния мужчина начал торговать наркотиками.
На момент задержания бывший капитан имел 24 судимости и действующий условный срок, поэтому прокурор потребовал для пенсионера наказание со сроком в 34 месяца заключения. Но судья отметила «особый случай», который заключался в очевидной нищете пожилого немца, имеющего проблемы со здоровьем в силу преклонного возраста. Суд по итогу приговорил мужчину к двум годам условно.