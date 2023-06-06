Премьер Грузии объяснил, почему не стал обмениваться рукопожатием с Зеленским в Молдавии

Речь идет о ситуации на саммите Европейского политсообщества, который совсем недавно состоялся на территории Кишинева. Тогда ряд средств массовой информации опубликовали материалы, что руководитель Правительства Грузии в рамках мероприятия не поздоровался с главой киевского режима.