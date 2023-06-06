Премьер Грузии объяснил, почему не стал обмениваться рукопожатием с Зеленским в Молдавии

Руководитель грузинского кабмина Ираклий Гарибашвили объяснил, почему не стал обмениваться рукопожатием с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам политика, в этом нет ничего удивительного.
Речь идет о ситуации на саммите Европейского политсообщества, который совсем недавно состоялся на территории Кишинева. Тогда ряд средств массовой информации опубликовали материалы, что руководитель Правительства Грузии в рамках мероприятия не поздоровался с главой киевского режима.
«Не было ничего особенного. Там находились лидеры 45 стран, и может 5-6, возможно максимум 10, увиделись с Зеленским. Не было никакой очереди для пожатия руки Зеленскому», — пояснил Гарибашвили.
Стоит отметить, что в рамках этого саммита Зеленский вновь просил Запад предоставить Киеву военную помощь. Также он затронул тему членства Украины в ЕС и НАТО.