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Путин одобрил решение губернатора Магаданской области баллотироваться на второй срок

Политика
Путин одобрил решение губернатора Магаданской области баллотироваться на второй срок

Российский президент Владимир Путин поддержал намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Об этом стало известно во время встречи чиновника с главой государства.

Путин подчеркнул, что для Носова важно заручиться поддержкой населения. Он призвал его работать еще усерднее и взаимодействовать с людьми напрямую

«Если вы одобрите то, что я в сентябре при поддержке населения Колымы продолжил бы выполнять ваши поручения и реализовывать ваши программы, я готов приступить к выполнению этих задач дальше», — высказался глава региона.

Российский лидер отметил, что Носов обладает способностью концентрироваться на решении ключевых задач. В связи с этим он одобрил планы чиновника, подбодрив его словами «у вас все получается».

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