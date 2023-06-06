Нарколог Шуров связал частоту отравлений алкоголем в России с «жадностью» бутлегеров

Врач подчеркнул, что метанол представляет крайне высокую опасность для здоровья. По его словам, он неотличим от этанола по вкусу, цвету и запаху, поэтому обычный человек не способен защититься от него. Вместе с тем, метанол может вызывать слепоту, а при высоких дозах — смерть.