Нарколог Шуров связал частоту отравлений алкоголем в России с «жадностью» бутлегеров

Массовые отравления алкоголем в России могут быть связаны с желанием производителей контрафактной продукции получить максимальную прибыль. Об этом заявил врач-нарколог Василий Шуров.
Медицинский специалист утверждает, что бутлегеры используют в производстве не зерновой спирт, а технический гидролизный. Это обусловлено тем, что он отличается невысокой стоимостью. При этом Шуров считает, что содержание метанола в спиртных напитках вырастает по мере увеличения объемов закупок, сообщает телеканал «360».
«Незаконный бутлегер, жадно использующий технический спирт, и граждане — тоже небогатые с низким социальным уровнем, покупающие такой продукт, употребляющие его в больших количествах. Когда два фактора сошлись, мы увидели этот печальный результат», — заявил он, комментируя случаи смертельного отравления яблочным сидром.
Врач подчеркнул, что метанол представляет крайне высокую опасность для здоровья. По его словам, он неотличим от этанола по вкусу, цвету и запаху, поэтому обычный человек не способен защититься от него. Вместе с тем, метанол может вызывать слепоту, а при высоких дозах — смерть.