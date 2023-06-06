Народная партия Швейцарии предложила отменить выступление Зеленского по видеосвязи

Представители народной партии Швейцарии (SVP) предложили отменить предстоящее выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи в парламенте. К слову, их инициатива не нашла поддержки.
Глава политсилы Томас Эши раскритиковал решение Федерального собрания страны одобрить выступление украинского лидера. Депутат расценивает это обращение как попытку киевского режима повлиять на поставки вооружения для ВСУ.
После того как прошение партии было отклонено, ее представители отказались присутствовать в зале во время выступления Зеленского. Сообщается, что это будет первое в истории обращение к швейцарским депутатам по видеосвязи.