Евстафьев: американцы по-настоящему испугались и погнали ВСУ в бой

Однако такое предложение отвергли как в России, так и на Украине. Позже всех об инициативе высказались США, чем подтвердили свою причастность к этому плану. Евстафьев считает, что Вашингтон попытался продавить через Джакарту заморозку конфликта, но после поступившего отказа испугался и с новой силой начал подначивать Киев к ведению боевых действий.