Россия отвергла индонезийский план по урегулированию конфликта на Украине, который США пытались пролоббировать через Джакарту, после чего Вашингтон начал форсировать наступление ВСУ. Такой вывод сделал политолог-американист Дмитрий Евстафьев.
По его словам, Соединенные Штаты использовали Индонезию, которую они очень долго «обхаживали», чтобы разрешить противоречия с Москвой. Индонезийский мирный план предполагал заморозку конфликта на существующих границах, создание демилитаризованной зоны, а также проведение референдумов на всех спорных территориях.
Однако такое предложение отвергли как в России, так и на Украине. Позже всех об инициативе высказались США, чем подтвердили свою причастность к этому плану. Евстафьев считает, что Вашингтон попытался продавить через Джакарту заморозку конфликта, но после поступившего отказа испугался и с новой силой начал подначивать Киев к ведению боевых действий.
«Погнали ВСУ в бой, несмотря на отмазки [президента Украины Владимира — прим. ред.] Зеленского и реальную нехватку некоторых видов вооружений. Им нужно срочно решить проблему Украины, иначе Китай их подомнет», — прокомментировал эксперт.
Более того, как заметил Евстафьев, Вашингтон впервые с 2021 года начал допускать возможность своего поражения в конфликте на Украине.
«Это очень дорого им обойдется. Мы своим сопротивлением крадем у США время. Мы не даем им быстро развернуться на Китай», — резюмировал политолог.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Киев надеялся переломить ход сражений при помощи западного оружия, но ничего из этого не вышло.