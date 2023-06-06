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DikGAZETE: у Зеленского нет иного пути, кроме как перестать обманывать украинцев

Политика
DikGAZETE: у Зеленского нет иного пути, кроме как перестать обманывать украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет другого пути, кроме как перестать обманывать сограждан. Такое мнение высказали авторы dikGAZETE.

Аналитики отметили, что НАТО не примет Киев в состав военного блока, дабы не провоцировать Москву. Украине необходимо это признать и сесть за стол переговоров, подчеркивает автор статьи.

«Администрация Зеленского думала не о погибших людях», — отметили в издании.

Президент Украины словно ядовитая змея пытался настроить весь мир против России, добавили эксперты. Сейчас же в его стране царит хаос, а западные страны водят за нос киевский режим, заключили авторы материала.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил положение Киева. Политик назвал Украину расходным материалом в войне НАТО с Россией.

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