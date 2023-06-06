Президент Украины Владимир Зеленский не имеет другого пути, кроме как перестать обманывать сограждан. Такое мнение высказали авторы dikGAZETE.
Аналитики отметили, что НАТО не примет Киев в состав военного блока, дабы не провоцировать Москву. Украине необходимо это признать и сесть за стол переговоров, подчеркивает автор статьи.
«Администрация Зеленского думала не о погибших людях», — отметили в издании.
Президент Украины словно ядовитая змея пытался настроить весь мир против России, добавили эксперты. Сейчас же в его стране царит хаос, а западные страны водят за нос киевский режим, заключили авторы материала.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил положение Киева. Политик назвал Украину расходным материалом в войне НАТО с Россией.