Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о бегстве военнослужащих МО РФ под командованием полковника Марата Оспанова, который впоследствии получил звание генерала, при защите Красного Лимана и бойце «оркестра», который остановил продвижение ВСУ.
В пресс-службу Пригожина обратились журналисты издания «РИА Накануне.RU», попросив прокомментировать подвиг «музыканта» с позывным Стайл в Красном Лимане. Он был в числе «вагнеровцев», пришедших на помощь МО РФ. В редакции также попросили рассказать, о какой именно воинской части шла речь.
Пригожин сообщил, что подразделением, участвующим в боях, к которым присоединилась «Небесная тысяча» во главе со Стайлом, руководил полковник Марат Остапов. Создатель ЧВК «Вагнер» отметил, что это тот же армейский корпус, в котором состоит 72-я бригада, пытавшаяся минировать пути отхода «музыкантов» из Артемовска.
«Под Кременной у 6-й дивизии у полковника Оспанова был такой же приступ паталогической трусости и подлости», — цитирует Пригожина его пресс-служба.
По его словам, полковнику Оспанову после этого присвоили звание генерала. Кроме того, он получил «какие-то высокие ордена-медали» за хорошие отношения с руководством Минобороны России.
Во время встречи с партнерами в Нижнем Новгороде Евгений Пригожин поблагодарил Стайла и «Небесную тысячу». Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли сдержать рубежи и не дали ВСУ прорваться в Кременную, понеся большие потери.