«Приступ патологической трусости»: Пригожин раскритиковал генерала Оспанова за подлость под Кременной

В пресс-службу Пригожина обратились журналисты издания «РИА Накануне.RU», попросив прокомментировать подвиг «музыканта» с позывным Стайл в Красном Лимане. Он был в числе «вагнеровцев», пришедших на помощь МО РФ. В редакции также попросили рассказать, о какой именно воинской части шла речь.