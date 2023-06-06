Для больницы Уссурийска закупят «тяжелое» медоборудование

В данный момент медучреждение оснащается в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена. В 2023 году планируют отремонтировать 12 объектов. Также из средств краевого бюджета будет закуплено мобильное устройство на гусеничных резиновых лентах для перевозки людей с ОВЗ в детской больнице Некрасова, 115, добавили в пресс-службе ведомства.