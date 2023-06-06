МИД Венгрии: поставляемое Украине вооружение может оказаться в любой части мира

Поставляемое на Украину вооружение западного производства может быть использовано для дестабилизации обстановки в любой части мира, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам чиновника, возможность утечки оружия с Украины вызывает серьезную обеспокоенность.
«Существует немало регионов мира, где даже очень малая часть оружия, отправленного на Украину, может привести к крупным катастрофам», — заметил Сийярто.
Он уточнил, что уже сейчас политические деятели в странах из наиболее нестабильных регионов с тревогой смотрят на возможные последствия интенсивной милитаризации Украины со стороны НАТО.