«Все контрнаступления у нас отбиты»: Пригожин пошутил над заявлением Минобороны РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с иронией воспринял заявление официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о провале контраступления ВСУ. По его словам, россиянам следует ожидать «окончания спецоперации».
Пригожин ответил на запрос издания «Глас народа» и прокомментировал заявление Конашенкова. По словам главы «оркестра», в настоящее время бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» находятся в полевых лагерях, поэтому «мало осведомлены» о происходящем на фронте.
«Раз министерство обороны говорит, что контрнаступление остановлено, значит оно остановлено. Сомневаться не приходится», — приводит его заявление пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин также обратил внимание на статистику, которую приводит Министерство обороны России в своих сводках. Он подчеркнул, что она свидетельствует об уничтожении Вооруженными силами РФ «как минимум всех европейских армий».
«И в общем, я думаю, что в ближайшее время нам следует ожидать окончания спецоперации, все контрнаступления у нас отбиты, воевать с Россией больше некому», — отметил он.
Глава ЧВК «Вагнер» пошутил, что он собирается «отметить это замечательное событие» и сделать татуировку. На ней будут изображены министр обороны Сергей Шойгу, генерал-лейтенант Игорь Конашенков и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.