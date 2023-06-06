«Все контрнаступления у нас отбиты»: Пригожин пошутил над заявлением Минобороны РФ

Пригожин ответил на запрос издания «Глас народа» и прокомментировал заявление Конашенкова. По словам главы «оркестра», в настоящее время бойцы и командиры ЧВК «Вагнер» находятся в полевых лагерях, поэтому «мало осведомлены» о происходящем на фронте.