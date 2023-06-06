Экс-главу антикоррупционного главка МВД Сугробова решили отпустить по УДО

Соответствующее решение было принято во вторник Скопинским районным судом Рязанской области. Бывшего начальника антикоррупционного управления МВД обвинили в создании преступного сообщества и 14 эпизодах превышения должностных полномочий. Его подчиненные получили от 4 до 20 лет колонии строгого режима.