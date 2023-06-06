«Сидр-убийца» заставил депутатов ГД задуматься о возврате к советскому алконадзору

Так, полицейские в Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за 810 литрами опасного напитка, а также более 100 литров сидра изъяли в двух магазинах Ижевска. В Пензенской области силовики конфисковали свыше 1,7 тысячи литров, в Ульяновской — более шести тысяч литров. По месту производства конфисковано 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом свыше 25 тысяч литров. Росалкогольрегулирование уже заблокировало оборот в России продукции производителя «Мистер сидр».