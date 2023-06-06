«Сидр-убийца» заставил депутатов ГД задуматься о возврате к советскому алконадзору

В связи с гибелью людей и массовым отравлением алкогольным напитком «Мистер сидр», предположительно содержащим ядовитые примеси, в комитете Госдумы по экономической политике выступили за ужесточение мер контроля качества и отслеживания безопасности продукции.
Первый заместитель председателя Денис Кравченко в беседе с «Политикой Сегодня» допустил пересмотр введенного ранее моратория на проверки.
«В России, на сегодняшний день, действую строгие системы контроля качества и отслеживания безопасности продукции, в том числе алкогольной. На продукцию, которой отравились в Самарской области, распространяется применение системы цифровой маркировки. Вместе с тем, известно, что указанная продукция промаркирована не была», — констатировал собеседник издания.
Одной из причин произошедшего Кравченко назвал временный запрет плановых проверок в отношении большинства предприятий и организаций. Депутат предположил, что в этой связи можно рассмотреть частичное изменение моратория, особенно в части применения этой практики к организациям, которые отнесены к зоне риска.
Метаноловый сидр
В понедельник, 5 июня, появилась информация о массовом отравлении и гибели людей в Ульяновской области после употребления слабоалкогольного напитка «Мистер сидр». Погибли 18 человек, они поступили в больницу накануне — 3 и 4 июня.
В общей сложности уже зафиксировано 28 смертей после употребления сидра этой марки: две жертвы в Нижегородской области, одна — в Удмуртии, семь погибших — в Самарской области. Только в Ульяновской области выявлен 51 случай отравления. В понедельник, 6 июня, зафиксирован первый случай отравления в Чувашии.
Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы по части 3, статье 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые привели по неосторожности к смерти двух или более людей»).
Как сообщили в Следственном комитете, напитки под названием «Мистер Сидр» разливали на заводе в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал всех предпринимателей региона прекратить продажу этого напитка.
Аналогичные заявления сделали и в других регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране.
Так, полицейские в Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за 810 литрами опасного напитка, а также более 100 литров сидра изъяли в двух магазинах Ижевска. В Пензенской области силовики конфисковали свыше 1,7 тысячи литров, в Ульяновской — более шести тысяч литров. По месту производства конфисковано 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом свыше 25 тысяч литров. Росалкогольрегулирование уже заблокировало оборот в России продукции производителя «Мистер сидр».
История повторяется?
Компания, которая разливала опасный сидр, имела просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, а владелец ранее уже получал предупреждение за торговлю алкоголем без лицензии. Как пишет портал NGS, в апреле 2022 года Гусейнов отделался штрафом в десять тысяч рублей.
Правда, даже этой меры удалось избежать — в итоге бизнесмену было вынесено предупреждение. Тогда было изъято и уничтожено 150 литров сидров «Виски-Кола», «Сангрия», «Пина Колада», «Манго-маракуя» и «Ром-Кола», которые после конфискации, как обратили внимание журналисты, оставались на хранении у производителя.
«В случае с обсуждаемой трагедией — владелец компании-производителя уже привлекался к ответственности за нарушения. То есть мы имели всю необходимую инфраструктуру для предотвращения этого», — посетовал Кравченко.
Деятельность контрольных органов РФ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев согласился с Кравченко. По мнению депутата, необходимо ужесточить государственный контроль в вопросе производства и оборота всех пищевых продуктов. Функций Роспотрбнадзора и Санэпидемстанции — недостаточно, поскольку они работают «набегами», уточнил он.
«Раз в год пришли, проверили и на этом дело закончили. А я так полагаю, что необходим ежедневный государственный надзор и контроль за производством пищевой продукции», — подчеркнул народный избранник.
Как напомнил Арефьев, в девяностые годы многие штаты подобных ведомств попросту «урезали», и сейчас они «сокращены до беспредела». Поэтому депутат считает необходимым нарастить количество кадров в надзорных органах, в том числе Роспотребнадзоре и Санэпидемстанции «хотя бы до уровня советского времени».
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России. Такое решение приняли для наиболее объективного расследования, подробности — в нашей статье.