Галкина* просят проверить на спонсирование ВСУ после признания на концерте в Анталье

Телеведущего Максима Галкина✱ (признан иностранным агентом в России) попросили проверить на предмет спонсирования ВСУ. Как пишет Telegram-канал Shot, поводом для разбирательств стал последний концерт шоумена в турецкой Анталье, организаторами которого выступили украинские менеджеры.
Юморист попросил не записывать его представление на телефон, объяснив это тем, что сотрудники концертного зала якобы могут оштрафовать организаторов шоу, которых он назвал «замечательными ребятами с Украины».
Его словами заинтересовались представители общественного движения «Зов Народа», уже направившие соответствующее обращение главе Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову. Если по итогам проверки факт финансирования со стороны ВСУ подтвердится, то Галкина могут признать спонсором терроризма.
«Не исключено, что организаторы направляют часть средств на поддержку ВСУ, что фактически делает Максима Галкина спонсором терроризма», — говорится в заявлении «Зова народа».
Ранее артист пошутил про атаку украинских беспилотников на Кремль, заметив, что дроны не тронули его замок, поскольку там хорошая аура. Журналист и член СПЧ Марина Ахмедова убеждена, что Галкин переживает сейчас не лучшие времена, поэтому начал зачищать в соцсетях свои русофобские высказывания.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами