Галкина* просят проверить на спонсирование ВСУ после признания на концерте в Анталье

Ранее артист пошутил про атаку украинских беспилотников на Кремль, заметив, что дроны не тронули его замок, поскольку там хорошая аура. Журналист и член СПЧ Марина Ахмедова убеждена, что Галкин переживает сейчас не лучшие времена, поэтому начал зачищать в соцсетях свои русофобские высказывания.