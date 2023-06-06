EurAsian Times: ни одно западное «супероружие» не смогло переломить бои на Украине в пользу ВСУ

В публикации издания, которую приводит «ПолитРоссия», напомнили, какие надежды ВСУ возлагали на американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а затем на немецкие танки Leopard, зенитные ракетные комплексы Patriot и крылатые ракеты Storm Shadow. Каждый раз утверждалось, что «супероружие» переломит ход боевых действий в пользу Украины. Этого так и не произошло.