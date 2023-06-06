Украинские власти с самого начала боевых действий уповали на поставки западных образцов вооружения, но ситуация на передовой не изменилась, пишет EurAsian Times.
В публикации издания, которую приводит «ПолитРоссия», напомнили, какие надежды ВСУ возлагали на американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а затем на немецкие танки Leopard, зенитные ракетные комплексы Patriot и крылатые ракеты Storm Shadow. Каждый раз утверждалось, что «супероружие» переломит ход боевых действий в пользу Украины. Этого так и не произошло.
«Ракеты были сбиты, а системы ПВО – повержены», — подчеркнули в издании.
По мнению экспертов, происходящее нервирует не только Киев, но и западные правительства, ведь украинский кризис показал явное превосходство российского вооружения над образцами НАТО.