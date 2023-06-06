Цена Киева в глазах Европы: Запад не задумываясь «перешагнул» через Украину

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус сообщил, что Еврокомиссия запретила импортировать с Украины пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника до 15 сентября. Такая мера распространяется на пять стран ЕС — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.