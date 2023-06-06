Цена Киева в глазах Европы: Запад не задумываясь «перешагнул» через Украину

Продление запрета на поставки украинского зерна в страны Восточной Европы демонстрирует реальное отношение европейцев к Украине. Такой вывод сделал экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik.
«Украинские интересы – это то, через что можно легко переступить в интересах европейских фермеров и европейского сельского хозяйства», — сказал он.
Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус сообщил, что Еврокомиссия запретила импортировать с Украины пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника до 15 сентября. Такая мера распространяется на пять стран ЕС — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Аналитик обратил внимание, что ЕС делится на две группы стран — потребителей зерна и его производителей. Последние, уточнил Зубец, не хотят, чтобы цены на их продукцию падали.
«Ровно в эту сумму своих потерь они оценили свою солидарность с Украиной. На Украине это прекрасно видят, и это вызывает серьезное раздражение и среди украинских политиков, и среди фермеров, потому что они понимают, что через них в очередной раз перешагнули», — резюмировал экономист.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как киевские власти нашли виновного в запрете поставок украинского зерна.