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Цена Киева в глазах Европы: Запад не задумываясь «перешагнул» через Украину

Европа и США
Цена Киева в глазах Европы: Запад не задумываясь «перешагнул» через Украину

Продление запрета на поставки украинского зерна в страны Восточной Европы демонстрирует реальное отношение европейцев к Украине. Такой вывод сделал экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik.

«Украинские интересы – это то, через что можно легко переступить в интересах европейских фермеров и европейского сельского хозяйства», — сказал он.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус сообщил, что Еврокомиссия запретила импортировать с Украины пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника до 15 сентября. Такая мера распространяется на пять стран ЕС — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Цена Киева в глазах Европы: Запад не задумываясь «перешагнул» через Украину

Аналитик обратил внимание, что ЕС делится на две группы стран — потребителей зерна и его производителей. Последние, уточнил Зубец, не хотят, чтобы цены на их продукцию падали.

«Ровно в эту сумму своих потерь они оценили свою солидарность с Украиной. На Украине это прекрасно видят, и это вызывает серьезное раздражение и среди украинских политиков, и среди фермеров, потому что они понимают, что через них в очередной раз перешагнули», — резюмировал экономист.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как киевские власти нашли виновного в запрете поставок украинского зерна.

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