В Орловской области учителя фиктивно меняют прописку ради получения допвыплат

Так, в частности, одним из участников конкурсного отбора в лицей города Ливны стал претендент, который ранее работал в том же райцентре, но в другом учебном заведении — за день до подачи заявлений он изменил свою прописку. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда некоторые учителя меняли место жительства в документах за три дня до начала конкурса.