В Орловской области учителя фиктивно меняют прописку ради получения допвыплат

В Орловской области преподаватели пошли на незаконную хитрость, чтобы получить выплаты в рамках программы «Земский учитель». За несколько дней до начала конкурса некоторые из них начали фиктивно менять свою прописку, сообщает местное издание «Орелград».
Нарушение действующего законодательства и признаки мошенничества обнаружили аудиторы областной Контрольно-счетной палаты (КСП) после того, как проверили расходование средств в рамках нацпроекта «Образование». Выяснилось, что общая сумма нарушений составила три миллиона рублей.
Так, в частности, одним из участников конкурсного отбора в лицей города Ливны стал претендент, который ранее работал в том же райцентре, но в другом учебном заведении — за день до подачи заявлений он изменил свою прописку. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда некоторые учителя меняли место жительства в документах за три дня до начала конкурса.
Как отметили в КСП, формально условия в рамках программы «Земский учитель» соблюдены, однако ожидаемый результат не достигнут. В этой связи аудиторы призвали орловских чиновников внести поправки в постановление правительства, чтобы исключить риски мошенничества при получении субсидии.
«Есть обязанность проработать определенное время. Есть учителя, которые возвращают миллион и говорят: я в этом не участвую. К сожалению, есть и такие. В Болховском, Орловском районе», — посетовала представитель департамента образования, добавив, что начата служебная проверка.
Программа «Земский учитель» создана с целью привлечь специалистов в небольшие города и отдаленные села. За период с 2021-го по 2022 год в местные школы устроились 34 учителя, еще 33 продолжают работать в учебных заведениях. Педагоги могут рассчитывать на выплаты, общая сумма которых составляет миллион рублей, при соблюдении определенных условий.