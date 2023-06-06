Захарова задала генсеку ООН Гутеррешу неудобный вопрос по Каховской ГЭС

В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что Организацию уведомили о намерениях киевского режима разрушить дамбу еще 21 октября 2022 года. Тогда постпред РФ Василий Небензя направил генсеку письмо с детальными планами Украины по уничтожению гидроэлектростанции.