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Захарова задала генсеку ООН Гутеррешу неудобный вопрос по Каховской ГЭС

Политика
Захарова задала генсеку ООН Гутеррешу неудобный вопрос по Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подрыв Каховской ГЭС. Она обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, задав ему неудобный вопрос.

В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что Организацию уведомили о намерениях киевского режима разрушить дамбу еще 21 октября 2022 года. Тогда постпред РФ Василий Небензя направил генсеку письмо с детальными планами Украины по уничтожению гидроэлектростанции.

«Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» — задала вопрос Гутеррешу Захарова.

Напомним, что в результате подрыва ГЭС начался нерегулируемый сброс воды. Многие близлежащие населенные пункты оказались подтоплены.

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