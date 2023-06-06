Захарова задала генсеку ООН Гутеррешу неудобный вопрос по Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подрыв Каховской ГЭС. Она обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, задав ему неудобный вопрос.
В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что Организацию уведомили о намерениях киевского режима разрушить дамбу еще 21 октября 2022 года. Тогда постпред РФ Василий Небензя направил генсеку письмо с детальными планами Украины по уничтожению гидроэлектростанции.
«Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» — задала вопрос Гутеррешу Захарова.
Напомним, что в результате подрыва ГЭС начался нерегулируемый сброс воды. Многие близлежащие населенные пункты оказались подтоплены.