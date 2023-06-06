Игра с огнем: в 360kuai рассказали о серьезном предупреждении в адрес Токио

Как напомнили обозреватели, в прошлом году Страна восходящего солнца присоединилась к центру киберзащиты Североатлантического альянса, повысив уровень военных расходов до 2% ВВП. При этом не так давно западные СМИ сообщили о планах НАТО открыть свой офис в японской столице.