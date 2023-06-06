С Новым Годом!

Игра с огнем: в 360kuai рассказали о серьезном предупреждении в адрес Токио

Россия и мир
Игра с огнем: в 360kuai рассказали о серьезном предупреждении в адрес Токио

Премьер-министру Японии Фумио Кисиде пришлось выступить с публичными оправданиями после того, как Россия высказала претензии в адрес Токио. Об этом сообщили журналисты китайского издания 360kuai, которых цитирует «ПолитРоссия».

Как напомнили обозреватели, в прошлом году Страна восходящего солнца присоединилась к центру киберзащиты Североатлантического альянса, повысив уровень военных расходов до 2% ВВП. При этом не так давно западные СМИ сообщили о планах НАТО открыть свой офис в японской столице.

Такая инициатива вызвала большой общественный резонанс и жесткую реакцию со стороны России, заметили эксперты. Так, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобный шаг приведет к усилению конфронтации в регионе.

Игра с огнем: в 360kuai рассказали о серьезном предупреждении в адрес Токио

С позицией российского дипломата согласились и авторы статьи. По их мнению, западные государства пытаются нарастить свое присутствие в азиатских странах, чтобы усилить давление на Россию и Китай.

«Токио предупредили, что тесные контакты с НАТО — это игра с огнем, в которой Япония рискует проиграть», — говорится в статье.

О серьезных последствиях в случае сотрудничества с Североатлантическим альянсом Японию предупредили и в Китае. В результате усилившегося международного давления японскому руководству пришлось публично объясниться. Кисида заверил, что его страна не планирует вступать в НАТО, а открытие офиса необходимо, чтобы упростить процедуру консультаций.

Игра с огнем: в 360kuai рассказали о серьезном предупреждении в адрес Токио
«Японский премьер не выдержал давления и поспешил дистанцироваться от НАТО. Однако это не означает, что Япония перестанет быть вассалом НАТО», — резюмировали журналисты.

Ранее экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер заявил, что Япония может получить оружие массового поражения в самое ближайшее время. По его мнению, такой шаг станет ответом на действия Китая, который хочет добиться доминирования в регионе.

#фумио кисида #япония #азия #нато #китай #россия